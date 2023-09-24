Kırşehir’de Ahilik Haftası programının 36’ncısı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,Ticaret BakanıÖmer Bolat, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şedlerini Milletvekili Akgül kuşattı.

“ŞEDLERİNİ KUŞATTIK”

Programdan sonra açıklamada bulunan Akgül, “Ahi Evran şehri Kırşehir'deyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat, TESK Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken, milletvekillerimiz ve binlerce Kırşehirli vatandaşlarımızın katılımıyla bu yıl 36. düzenlenen Ahilik Haftası programındayız. Esnaf ve sanatkârlarımız başımızın tacıdır. Bin yıllık Ahilik geleneğini aynı güzellikle bugünde yaşatan esnaf ve sanatkârlarımızı muhabbetle selamlıyorum. 2023 Yılı Ahilik Haftası programı kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a Onur Ödülü ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a Hizmet Ödülü olmak üzere şedlerini kuşattık. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (Melike Aslı Arslan)