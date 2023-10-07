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Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından düzenlenen '6. Bursa Anadolu Günleri' etkinliğinin açılışına İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar katıldı.

Bursa'daki il derneklerinin bir araya gelmesiyle kurulan Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), Anadolu buluşmalarının 6'ncısını düzenliyor. 5-9 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte kurulacak olan 120 stant da, 32 il hem yöresini hem de damak tadını tanıtma fırsatı bulacak. Anadolu'nun tarihi, turistik dokusu, kültür ve turizm değerleri, el sanatları, yöresel lezzetleri, müzik ve folklorunun bir araya geleceği 'BİLDEF 6. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri'nde Anadolu'nun bir çok değeri Bursa'ya taşındı.



BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, “Bizim BİLDEF olarak gönlümüzden geçen etkinlik, Balkanlardan, Kafkaslardan ve Anadolu'nun hepsinin katılacağı bir festival havasında günler yapalım. Fuar havasında olsun istiyoruz. Tarım, gıda, tekstil fuarları var. İllerimizin kültürlerini de tanıtmak istiyoruz. Yerel yönetimlerimizden bu konuda yardım istiyoruz. Çoğu iller kendi başına tanıtım günleri yapıyor. Ancak biz bunu bütününü kapsayacak bir hafta sürece festival havasında fuar yapmak istiyoruz” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bütün sivil toplum kuruluşlarımızın gayesi, geldikleri coğrafyadaki değerlerle bu kente bir değer daha katmaktır. Şehrin kalkınmasında daha fazla etkin rol almasını sağlamaya çalışmaktadır. BİLDEF de yaptığı bu çalışmalarla Bursa'ya değer katmaktadır” şeklinde konuştu.



Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Bursa'da kimsenin kimseye ‘hoş geldin' deme lüksü yoktur. Kimi Balkanlardan, kimi Kafkaslardan, kimi ise Anadolu'nun çeşitli illerinden gelmiş Bursa'yı oluşturmuş. Oluşan Bursa'da birliği beraberliği ve gelişimini sağlam herkesin görevidir. Herkes doğru yerin kültürünü elbet yaşayacaktır. Bu kültürleri buraya getirmeye gayret gösteren BİLDEF'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu yıl tasarruf genelgesi ve 11 ili vuran deprem sebebiyle illerin valilikleri, belediyeleri ile kültür ve turizm müdürlüklerini davet edilmedi. Etkinlikte sadece yöresel ürünler, el sanatları, gastronomi, müzik ve folklor ekipleri yer aldı. Ayrıca, Atlantis sirki, sıra gecesi, folklor gösterileri ve sürpriz sanatçılar halkla buluşacak.

Anadolu Günleri'nin açılışına İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de katıldı. İHA