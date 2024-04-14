Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan Bodrum'da hayatını kaybetti.

İlçedeki özel bir hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Günhan, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 5 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Günhan'ın cenazesi Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda defnedildi.

ŞAKİR ÖNER GÜLHAN KİMDİR?

1942 yılında Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde dünyaya gelen usta sanatçı baba tarafından aslen Yozgatlıdır.

Memur bir babanın evladı olarak dünyaya gelmiş, bu sebeple İlkokul ve Ortaokul tahsilini Anadolu’nun pek çok yerinde tamamlamak zorunda kalmıştır. Lise eğitimini ise Ankara’da tamamlayan Günhan, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi ile Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü ile birlikte, Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümü’nden başarı ile mezun olmuştur.

1966 senesinde Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak TRT’ye girmiştir. TRT’de 1973 senesinde prodüktör olarak çalışmıştır. Daha sonra Yörelerimiz Türkiye, Ankara Rüzgarı ve Türkülerin Hikayesi başta olmak üzere pek çok televizyon programında sunucu, yönetmen ve yapımcı olarak görev yapmıştır.