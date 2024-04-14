Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, düğün sezonu Türkiye genelinde hız kazandı. Ancak, enflasyonun etkisiyle düğün masrafları oldukça arttı. Düğün salonlarından gelinliklere, beyaz eşyalardan mobilyalara kadar olan masraflar, artık 1 milyon TL sınırını aşıyor. Özellikle Yozgat'ta evlenmek isteyenler için bu durum oldukça önemli.

Her yıl Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin çift evleniyor ve bahar aylarıyla birlikte düğün sezonu resmen başlamış durumda. Ramazan Bayramı'ndan sonra düzenlenecek düğünler için ise hazırlıklar şimdiden başladı. Yeni evlenecek çiftler, düğün mekanları, düğün arabaları, mobilyalar, beyaz eşyalar, gelinlikler ve damatlık gibi ihtiyaçlarını araştırıyorlar. Ortalama bir çiftin düğün masrafı 700 bin TL civarında hesaplanıyor. Ev kurma masrafları ise ortalama 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Balayı masrafları ise 50 bin ile 90 bin TL arasında değişiyor.

Evlenmeyi düşünen bir çiftin toplam masrafı yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin TL'ye ulaşıyor. Düğün masrafları genel olarak şu şekilde sıralanıyor:

Düğün mekanı/organizasyonu: 200-300 bin TL

Düğün arabası kiralama ve süsleme: 25-30 bin TL

Kız tarafından istenen takı: 250-400 bin TL

Kına masrafları (Kına – çerez - kınalık): 60 bin TL

Gelin başı - damat tıraşı: 15 bin TL

Gelinlik – damatlık: 100-150 Bin TL

Ev kirası: 15-25 Bin TL

Ev eşyaları (beyaz eşya- mobilyalar-mutfak eşyaları): 400 bin TL

Çeyiz alışverişi/Diğer ev ihtiyaçları: 100 bin TL

Balayı: 50-90 bin TL