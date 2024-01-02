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2024 yılı, sigara tiryakileri için zorlu bir başlangıca sahne oluyor.

Sigara fiyatlarına yönelik yapılan son zamla birlikte, en düşük fiyatlı sigara 52 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 60 TL olarak belirlendi.

Sigaraya gelen fiyat artışıyla ilgili güncel bilgiler ortaya çıktı! Yapılan yeni tarife göre, en ekonomik sigara 52 TL olarak belirlenirken, en üst seviye sigara fiyatları 60 TL'ye çıktı. Son aylarda artan sigara fiyatlarına bir yenisi daha eklenmiş durumda. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, belirli bir sigara grubuna paket başına zam yapıldığını duyurdu. Zamlı fiyatlar, 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.