Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Batıdan Yozgat’a geliyor! Batıdan Yozgat’a geliyor!

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:25     07:55     12:49     15:13     17:34     18:58

Akdağmadeni    06:21     07:50     12:45     15:09     17:30     18:54

Aydıncık             06:24     07:54     12:47     15:10     17:31     18:56

Boğazlıyan         06:23     07:52     12:48     15:13     17:34     18:57

Çandır                 06:22     07:51     12:47     15:12     17:33     18:56

Çayıralan            06:21     07:50     12:46     15:11     17:32     18:56

Çekerek              06:23     07:53     12:47     15:09     17:30     18:55

Kadışehri            06:22     07:52     12:45     15:08     17:29     18:54

Saraykent            06:22    07:52     12:47     15:10     17:31     18:56

Sarıkaya              06:22     07:52     12:47     15:11     17:32     18:56

Şefaatli                06:25    07:54     12:50     15:14     17:35     18:59

Sorgun                06:24     07:54     12:48     15:11     17:32     18:57

Yenifakılı            06:24     07:53     12:49     15:14     17:35     18:58

Yerköy                06:26     07:56     12:51     15:15     17:35     19:00

Kaynak: Haber Merkezi