Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sürücülerin ısınmak amacıyla ve buğu önleyici olarak kullandığı araç klimaları, düzenli bakım ve temizlikleri yapılmadığı takdirde bazı hastalıklara neden olabiliyor. Konuyla ilgili vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunan oto klimacı esnaf, araç klimalarının bakteri oluşumu için çok uygun ortamı olduğunu ve bu nedenle kış aylarında vatandaşların daha fazla hastalanmasına yol açtığını ifade etti. Kalorifer peteklerinin kontrol edilmesinin yanı sıra polen filtresinin her yıl değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan oto klima esnafı, astım gibi hastalığı olan sürücülerin kendi sağlıkları için bu tür konulara ekstra hassasiyet göstermelerini tavsiye etti. Klima peteğinin soğuması sonucunda oluşan nemle birlikte meydana gelen bakterinin ise araç içerisine basılan ozon gazıyla temizlendiğinden bahseden tecrübeli oto klimacı, antifriz kontrolünün önemine de ayrıca dikkat çekti.

“MEYDANA GELEN NEM BAKTERİ OLUŞTURUYOR”

Klima peteğinin bir nem oluşturduğunu ve o nemin zaman içerisinde bakteriye dönüştüğünü belirten esnaf, “Buğu giderici olarak klimaların aktif olması gerekir. Tabii bu noktada sürücülerimize araçlarındaki kalorifer peteklerinin temizlenmesi gerektiğini hatırlatalım. Antifriz dereceleri mutlaka kontrol ettirilmeli. Yozgat malum soğuk bir ilimiz. Dolayısıyla antifriz derecelerini eksi 25-30 derece arasında sabit tutarlarsa ve ilavelerini yaptırırlarsa konforlu bir kış geçirmiş olacaklar. Klimaların yaz kış çalışması gerekir. Kalorifer hava yönlendirilmesini her tarafa aldığınızda klima çoğu araçta otomatik olarak aktif oluyor. Klima peteği soğuduğu zaman orada bir nem oluşur. Klimayı açık kullanırken varacağınız yere 5 dakika ya da 10 dakika kaldığında kapatın ki petek kurusun. Böylelikle ıslak ve nemli ortamda oluşacak bakteri oluşumunu engelleriz. Eğer ki araçta bakteri oluşmuşsa içerisine yaklaşık 1 saat ozon gazı basarak revize virüslerin ölmesini sağlıyoruz" dedi.

“HER YIL DEĞİŞTİRİLMESİ ŞART”

Klima ve petek temizliğinin sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan esnaf, “Astım gibi hastalığı olan sürücülerimiz bu konuya özellikle dikkat etmelidir. Korona benzeri grip gibi hastalıkların salgınından kurtulabilmemiz için polen yani araç içi kabin filtresinin mutlaka her yıl değiştirilmesi gerekiyor. Gerekli temizliklerin dezenfektanlarla ve ozon makinalarıyla yapılmasını önemle rica ediyoruz. Şu anda araçlarda karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi klima gazının bitmesi. Bunun yılda 1 sefer kontrolü şart. Bunları kesinlikle göz ardı etmeyelim, yaptıralım. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güvenli yolculuklar diliyorum” şeklinde konuştu.