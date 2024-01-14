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Türkiye'de 2023 yılında internet siteleri üzerinden gerçekleşen ikinci el otomobil satışlarına dair detaylar netleşti. Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, 2022'de 1 milyon 811 bin 498 aracın el değiştirdiği pazarda, 2023'te bu rakam 1 milyon 881 bin 97'ye ulaştı, böylece yıllık bazda yüzde 4'lük bir artış görüldü.

Geçen yıl toplamda 4 milyon 151 bin 644 ilanın yayınlandığı online pazarda, ilanların yüzde 45'i başarılı bir satışla sonuçlandı. Bu satışlarda binek otomobiller yüzde 81'lik bir paya sahipken, hafif ticari araçlar yüzde 19'luk bir payla kendilerine yer buldu.

2023'te en çok tercih edilen otomotiv markası, binek ve hafif ticari araç kategorisinde 241 bin 656 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen'ü sırasıyla 230 bin 154 ile Renault ve 223 bin 745 ile Fiat takip etti. Satış sıralamasında ilk 10 marka arasında yer alan diğer markalar ise Ford, BMW, Opel, Peugeot, Mercedes-Benz, Hyundai ve Toyota oldu.

Binek otomobil pazarında ise 2023'te toplam 1 milyon 529 bin 139 araç satışı gerçekleşti. Yılın en çok tercih edilen modeli 73 bin 670 satışla Fiat Egea oldu. Egea'yı Clio, Passat, Megane, Focus, Corolla, Astra, BMW 5 Serisi, BMW 3 Serisi ve VW Polo izledi. Bu modeller, toplam binek otomobil satışlarının yüzde 33,6'sını oluşturdu.

Online pazarda hafif ticari araç satışları da dikkat çekiciydi. Fiat'ın Doblo modeli, 49 bin 270 satışla en çok tercih edilen hafif ticari araç oldu. Doblo'yu sırasıyla Ford Transit/Tourneo Courier ve Fiat Fiorino takip etti. Bu üç model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73,3'ünü oluşturdu.

Türkiye pazarındaki ortalama satış hızı 48 gün olarak kaydedilirken, Renault 39 günle en hızlı satılan marka olarak öne çıktı. En yavaş satılan marka ise 70 günlük satış hızıyla BMW oldu.

Indicata'nın raporu, ülkedeki ikinci el online araç pazarını günlük 450 binden fazla araç verisini analiz ederek tarıyor. Rapordaki satış verileri, 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazardaki ilanlarına dayanıyor ve bireysel araç ilanları rapora dahil edilmiyor.