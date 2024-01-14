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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün sabah namazında tüm camilerde, terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehadete ulaşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini açıkladı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere dua etmek amacıyla 14 Ocak Pazar sabah namazında ülke genelindeki camilerde bir araya gelinerek, kahraman Mehmetçikler ve şehitler için hatim dualarının okunacağını belirtti.

Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin dört bir yanındaki camilerde, terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda şehadete erişen kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatim dualarının duası yapılacaktır. Biz de bu dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden katılacağız, inşallah. Tüm kardeşlerimizi, ülkemizin çeşitli bölgelerinde düzenlenecek bu dualara iştirak etmeye davet ediyorum. Yüce Rabb'imiz, kahraman ordumuzu havada, karada ve denizde daima zaferle müjdeler, onları muvaffak kılsın."