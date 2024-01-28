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Milyarlarca kişinin vazgeçilmezi olan sosyal medya siteleriyle ilgili şok edici bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, dünya tarihindeki en büyük veri sızıntısı yaşandı ve uzmanlar, kullanıcıları "Şifrelerinizi acil değiştirin" konusunda uyarıyor.

8 milyar vatandaşın verilerinin sızdırıldığı iddiası, dünya genelinde büyük bir endişe yaratıyor. Uzmanlar, bu küresel veri sızıntısı olayıyla ilgili olarak şifrelerin acilen değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Olay, dünya tarihinin en büyük veri sızıntısı olarak değerlendiriliyor; devlet kayıtlarından elde edilen bilgiler arasında adres, telefon numaraları ve tapu kayıtları gibi hassas verilerin bulunduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle LinkedIn, Dropbox gibi bulut bilişim sistemleri ile birlikte Çin'in önde gelen mesajlaşma uygulamalarını da içeren çeşitli platformlarda veri sızıntılarının yaşandığını ifade ederken, yeni şifrelerin oluşturulması konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Veri güvenliği sağlamak adına uzmanlar, kullanıcıları şifrelerini acilen değiştirmeye çağırıyor. Şifre oluştururken büyük ve küçük harfler, özel karakterler ve rakamlar kullanmanın yanı sıra çift faktörlü korumaların da etkinleştirilmesinin önemli olduğunu belirtiyorlar. Bu önlemler, bireylerin dijital güvenliklerini artırmak için atılacak adımlar arasında bulunuyor.