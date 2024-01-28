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Anayasa Mahkemesi, 28 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek olan kararıyla, Türk Medeni Kanunu'ndaki "evlenen kadının kocasının soyadını alacağı" hükmünü, eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etti. Bu karar, evlilikte soyadı konusunda önemli bir değişikliğin habercisi olarak öne çıkıyor.

Mahkemenin kararı doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) "kadın erkek eşitliğine uygun yeni bir düzenleme" yapma süresi tanındı. Ancak, 28 Ocak tarihine kadar bu düzenleme yapılmazsa, 29 Ocak ve sonrasında evlenen çiftler için yasal bir boşluk meydana gelecek.

Bu gelişme, evlilik sürecinde kadının kocasının soyadını alması konusundaki geleneksel düzenlemeye son verilerek, cinsiyet eşitliği ilkesini vurgulayan bir değişikliği beraberinde getirecek. Yeni düzenleme, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.