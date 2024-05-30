1978 yılında Ermeni kökenli Yozgatlı bir ailede dünyaya gelen ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, önceki günlerde verdiği konserde yıllar önce trafik kazası geçiren eşi için yazdığı Siren şarkısını okudu.
Cepkin, siren şarkısını okuduğu esnada, ekranda eşinin EKG görüntülerine yer verdi.
Hayko Cepkin'in 2018 yılında evlendiği Aslı Kula'nın yıllar önce kaza geçirdiği ve Hayko Cepkin'in Siren şarkısını bu olayın ardından yazdığı ortaya çıktı.
HAYKO CEPKİN SİREN ŞARKISI HİKAYESİ
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, 2018 yılında evlendiği evlendiği eşi Aslı Kula'nın yıllar önce sevgiliyken trafik kazası geçirmesi sonucu “Siren” şarkısını yazmıştı.
Konserde Siren şarkısı esnasında sahnede yer alan EKG görüntüleri de Aslı Kula'nın kalp atışlarını simgelediği söylendi.
Muhabir: Melike Aslı Arslan