Trendyol Süper Lig’de üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde altın çağını yaşıyor. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Sarı-Kırmızılıların futbolcuları, dünya devlerinin radarına girdi.

Galatasaray’da, Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra 4 futbolcu daha Avrupa’nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.

Milliyet’in haberine göre, transfer teklifi alan 4 yıldız isim şöyle sıralandı:

Barış Alper Yılmaz: Sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz’a, Premier Lig ekipleri Aston Villa ve West Ham United ile Serie A temsilcisi Napoli’nin resmi teklif yapması bekleniyor.

Abdülkerim Bardakcı: Suudi Arabistan ve Rusya’dan cazip tekliflerin geldiği ifade edilen Abdülkerim Bardakcı, bu tekliflerle Galatasaray’ın gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Davinson Sanchez: Başarılı stoper, İtalya’nın köklü kulübü Napoli’nin radarında. Sarı-Kırmızılı kulübe cazip bir teklif gelmesi halinde, transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Kaan Ayhan: Milli oyuncu Kaan Ayhan için İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’nın devrede olduğu vurgulandı.