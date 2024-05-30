Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üreticilere verdiği desteği kesintisiz sürdürüyor. Son olarak, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Ödeme detayları şu şekilde:

1 milyar 199 milyon 293 bin 160 TL: Hububat-baklagil ve dane mısır farkı desteği

22 milyon 44 bin 840 TL: Kırsal yatırım kalkınma desteği

447 bin TL: Hastalıktan ari işletme desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.”