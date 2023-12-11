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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı hemşehrimiz Taner Demirer, “Gece ve gündüz esasına dayanan günlük ritim insanın ruhsal ve fiziksel sağlığının temel taşlarındandır” dedi.

Kanser riski ve ritim arasında biyolojik bir ilişki olduğunu belirten Demirer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı bu konuda en kısa sürede insiyatif almaya davet etti.

Konu ile alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demirer şunları söyledi: “40 yıllık bir İç Hastalıkları ve Kanser uzmanı hekim olarak diyorum ki: Gece ve gündüz esasına dayanan günlük ritim insanın ruhsal ve fiziksel sağlığının temel taşlarındandır. Bu ritimin bozulması başta depresyon olmak üzere birçok psikolojik hastalıkların ve hatta kanserlerin görülme oranlarını önemli ölçüde arttırabilmektedir. Kanser riski ve ritim arasında biyolojik bir ilişki vardır. Bu nedenle yüce Türk Milletinin üzerine adeta bir karabasan gibi çöken ve 7 yıldır süren anlamsız yaz saati uygulamasının derhal kaldırılması bir elzemdir. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı zifiri karanlıkta yollara düşüren ve onları riske atan bu uygulamanın ne ekonomik tasarruf ne tıbbi ne de sosyal yönden hiçbir faydası ve mantığı da yoktur. Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca’yı bu konuda en kısa sürede insiyatif almaya davet ediyorum.”