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Yozgat'ta yaşayan vatandaşlar için heyecan verici bir gelişme! Kimlik ve sürücü belgesi taşıma zorunluluğuna son veren yeni düzenleme ile milyonlarca kişi, Nüfus Müdürlüğü'ne koşacak. Artık cüzdanınızda hem ehliyet hem de TC Kimlik kartı bulundurmanıza gerek yok. İki kartı birleştirmek tamamen ücretsiz!

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2017'de yürürlüğe giren düzenleme ile ehliyet, kimlik ve pasaport gibi belgelerde önemli değişikliklere gidildi. Bu kapsamda, 21 Eylül 2020'de devreye alınan 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması ile sürücü belgeleri, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor.

Bu yenilik sayesinde vatandaşlar, artık trafikte ayrıca sürücü belgesi taşıma zorunluluğundan kurtuluyorlar. İlçe nüfus müdürlüklerine başvuran vatandaşlar, ehliyetlerini kimlik kartına tanımlayarak tek kartla tüm bilgilerini taşıma kolaylığına erişebiliyor.

Eski ehliyetlerle yeni kimlikler birleştirilemediği için öncelikle yeni ehliyet almak gerekiyor. Ancak, bu birleştirme işlemi tamamen ücretsizdir. Yeni ehliyet almak için 15 TL ücret ödenmesi gerekiyor. Bu ücret, vergi dairelerinden, online olarak veya bankalara gidilerek ödenebilir.

Eğer hem ehliyet hem de kimlik eskiyse, ilk adım yeni kimlik başvurusudur. 37 TL harç bedeli ve son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüğüne gidilerek yeni kimliğe başvuru yapılabilir. Daha sonra yeni ehliyete ve birleştirme işlemine başvurularak kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi tamamlanabilir.

SÜRE VE SON TARİH:

Kimlik değiştirme süresi için belirlenmiş son tarih 31 Aralık 2023 olarak açıklanmıştır. Ayrıca, yeni tip çipli kimlik kartları dışında ehliyetlerin yenileme süresi için de net bir son tarih verilmiştir; bu tarih 31 Aralık 2024.

Yozgatlı vatandaşlar, bu tarihlere kadar Nüfus Müdürlüğü'ne başvurarak tek kartla hayatlarını kolaylaştırabilirler. Unutmayın, birleştirme işlemi tamamen ücretsiz! Artık kimlik ve ehliyet taşımanın ayrıcalığına son, tek kartla özgürce hareket etme zamanı geldi.