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Dar gelirli vatandaşlara yönelik devlet tarafından sağlanan destekler arasında barınma, bakım, temel ihtiyaç, sağlık gibi birçok alanı kapsayan karşılıksız yardımlar bulunmaktadır. Kadınlara ve çocuklara verilen desteklerle birlikte, SED desteği adı altında hanedeki ilk 2 çocuk için maddi destek sağlanmaktadır. SED desteği, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her ay hesaplara aktarılan bir destek ödemesidir ve bu ödemeler her ayın ikinci yarısında gerçekleşmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli belgesi almaya hak kazanan aylık geliri belirlenen sınırın altında olan hanelere düzenli ya da tek seferlik olarak sağlanan destekler, devletin sosyal yardım politikalarının bir parçasını oluşturmaktadır.

SED desteği, psikolojik veya maddi destek olarak ödenir ve halk arasında "anne desteği" olarak bilinir. Çocuğu olan annelere 2 çocuğa kadar ödeme yapılabilmektedir.

TEMMUZ AYINDA ZAMLANAN SED DESTEĞİ 4,358 TL'YE ÇIKABİLİYOR

Temmuz ayında yapılan zam ile artan SED destek ödemeleri, 2 çocuğa kadar olan durumlar için çocuğun okul seviyesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu ödemeler, Ocak 2024 zamlarında tekrar artış gösterecek ve 2024 memur maaşı katsayısına göre 6320 TL'ye kadar çıkması öngörülmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm desteklerin yanı sıra SED desteklerinin hesaplara aktarılma tarihleri hakkında bilgi vermektedir. Kasım ayı ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler, Aralık ayı SED ödemelerine çevrilmiş durumda. Aralık ayı SED ödemelerinin, ayın 15'inden sonra hesaplara aktarılması beklenmektedir.

SED YARDIMI BAŞVURUSUNDA KİMLER BULUNABİLİR?

Çocuklara ve annelere özel olarak sunulan SED destek ödemesi, hakkında tedbir kararı bulunan çocuklara yöneliktir. SED desteği başvuruları, haneye düşen maaşın kişi başına düşen tutarının asgari ücretin üçte biri olma şartını taşımaktadır. Ayrıca, çocuğunun sosyal hizmet kuruluşunda kalmaması durumunda, çocuğunu geri alan hanelere sağlanabilmektedir.

SED DESTEĞİ SORGULAMA İŞLEMLERİ

Aralık ayındaki SED desteği taksitinin 4 gün içinde hesaplara aktarılması bekleniyor. SED ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabilmektedir.