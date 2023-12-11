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Ziyarette MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve 28. Dönem MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ülkü Yılmaz'la bir araya gelen Yıldız, adaylık sürecinde planladığı hizmetleri paylaştı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, "Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yozgat İl Başkanı Sayın Tekin Irgatoğlu, Yozgat Merkez İlçe Başkanı Sayın Adem Kızılay ve 28. Dönem Yozgat Milletvekili Adayı Sayın Ülkü Yılmaz'ı ziyaret ettik. Aday adaylığı sürecimiz ve planladığımız hizmetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Bu ziyarette gösterdikleri misafirperverlik ve değerli fikirleri için Sayın Irgatoğlu ve Kızılay'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ESNAFI İHMAL ETMEDİ

Yıldız, MHP temsilcileriyle gerçekleştirdiği önemli temasların ardından Yozgat esnafını da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Taner Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında Lise Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir geldi. Yapılan ziyaretlerde esnafın ve vatandaşların beklentilerini dinleyen Yıldız, Yozgat'ı daha yaşanabilir kılmak adına projelerini paylaştı.