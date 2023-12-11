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Demirer, sanayi işletmeleri, okul yurt binaları ve diğer toplu tüketim kurumlarının su depolarında çeşitli çevresel partiküller, kum, inorganik elementler, metal çeşitleri ve canlı organizmaların biriktiğini ifade etti. Ayrıca Demirer, su depolarının düzenli bakım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmadığında suyun yapısının kısa sürede değişerek patojen bakteri ve küf oluşumuna neden olabileceğini vurguladı.

Demirer, su depolarının sıcak hava koşullarında bakteri ve patojenlerin daha hızlı çoğaldığına dikkat çekerek özellikle yaz aylarında depo dezenfeksiyonunun önemini vurguladı. Su depolarının farklı malzemelerden yapılabilse de en sağlıklı seçeneğin çelik su depoları olduğunu söyleyen Demirer, malzemenin ne olursa olsun düzenli temizlik ve dezenfeksiyonun sağlık için şart olduğunu belirtti.

Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu için yetkili firmalara başvurmanın önemine değinen Demirer, doğru firmayı seçmek için Sağlık Bakanlığından yetki almış, sertifikalı personeli bulunan, iş sağlığı ve güvenliği belgelerine sahip, kalite yönetim sistemleri uygulayan firmaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Demirer, çeşitli dezenfektanların kullanılabileceğini belirterek sıvı klor, ozon, klor dioksit, hidrojen peroksit gibi maddelerin yaygın olarak tercih edildiğini söyledi. Çelik su deposu temizliğinin nasıl yapıldığını açıklayan Demirer, müşteriyle yapılan görüşmeler sonrasında uygun bir randevu günü belirlendiğini, depodaki suyun tahliyesinin müşteri tarafından yapılmasının ardından, dezenfektanlar ve basınçlı kompresörlerle temizlik işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.

“TEHLİKELİ HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKABİLMEKTEDİR”

Firma sahibi Haydar Demirer, “Sanayi işletmeleri okul yurt bina gibi toplu tumetimi olan kurum ve diğer kuruluşların su depolarına, şebeke suyuyla taşınan çeşitli çevresel kaynaklı partiküller, kum, inorganik elementler ve bazı metal çeşitleri, polen gibi canlı organizmalar, su depolarıyla beraber su tesisat sistemlerinin gerekli bakım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmadığında, kısa sürede depodaki suyun temiz sayılabilecek yapısı değişime uğrayarak patojen bakteri ve küf denilen mantarlar oluşup, bu mikroorganizmalar, suyun renk, tat ve yoğunluğunu bozarlar. Su depoları ek olarak güneş ışıkları ve ısı kaynaklarına maruz bırakıldığında yosunlaşmayla birlikte bakteriler çok hızlı çoğalırlar. Bu kirli depo suyunun çeşitli amaçlarla kullanımı sonucu, ishal, kusma, mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yanında, kolera, sıtma, hepatit a, çocuk felci, lejyoner denen akciğer rahatsızlığı, bağırsak enfeksiyonları gibi ciddi ölümcül olabilecek tehlikeli hastalıklar ortay çıkabilmektedir. Bu gibi ciddi durumların önlenebilmesi ve halk sağlığının her koşulda korunabilmesi için, su depolarının ve su tesisat sistemlerinin düzenli aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlık bakanlığınca yetkili bir firmaya yaptırılması gerekmektedir” dedi.

“EN SAĞLIKLI OLAN ÇELİK SU DEPOLARIDIR”

Demirer, “Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla su depolarında bakteri ve patojenlerin çoğalması çok daha hızlı olmakta, mutlaka depo dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Kurum ve işletmelerin kullandığı su depoları, beton, fayans, galvaniz, sac, plastik, polyester ya da çelik malzemelerden yapılabilir. Ancak en sağlıklı olan çelik su depolarıdır. Fakat su deposunun çelik ve paslanmaz olmasının, içerisindeki suyun kirlenmeyeceği anlamına gelmez gibi bir yanılgı söz konusudur. Deponuzun malzemesi ne olursa olsun dezenfeksiyon ve temizliğinin düzenli olarak yapılması sağlığınız için şarttır. Çelik su deposu temizliği nasıl yapılır diye düşündüğünüzde, aklınıza ilk gelmesi gereken soru, hangi dezenfeksiyon firmasına yaptırmalıyım, firmada olması gereken kriterler nelerdir, olmalıdır. Piyasada çok sayıda dezenfeksiyon kurum ve kuruluşu bulunmakta, bu kadar firma arasından doğru işlemi yapacak güvenilir firmayı bulmak için, firma hakkında birkaç bilgiyi sorgulamanız yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.

Demirer, “En başta firmanın Sağlık bakanlığından yetkili ve onaylı olması, personelinin dezenfeksiyon konusunda uygulayıcı sertifikalarının olması, iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgelerinin olması, personelin sağlık muayenelerinin yapıldığını gösteren sağlık raporları, yüksekte ve kapalı ortamda çalışma iş eğitimleri, firmanın çalışma disiplin ve organizasyonunu kanıtlayan kalite yönetim sistemleri, firmanın güvenilir, yetkili olduğunu gösterir. Firmamız Türkiye’nin en iyi ilaçlama ve dezenfektan firması seçilmiştir. Dezenfeksiyon işlemlerinde yetkili firmalar, farklı özelliklerde dezenfektanlar kullanmaktadır. Bu maddeler farklı bileşenler olup, kullanım kolaylığından dolayı, yaygın olarak tercih edilen kimyasal dezenfektanlar; sıvı klor, ozon, klor dioksit, hidrojen peroksit gibi maddelerdir. Genel olarak hemen hepsi birçok bakteri ve patojenleri yok etmektedir ve sağlıklı kullanıma uygundur. Çelik su deposu temizliği nasıl yapılır, kısaca aktaracak olursak, müşteriyle görüşülerek, uygun bir randevu günü belirlenir, randevu gününden önce müşteri tarafından depodaki suyun tahliyesi yapılmalıdır. Kalan çok az miktardaki su, ekibimiz tarafından temizlik öncesi dalgıç pompalarla tahliye edilir. Depoya uygun kir sökücü dezenfektanlarla, basınçlı kompresörler yardımıyla, depo zemin ve yan duvarların kaba kirliliği giderilir. Zeminde biriken kirli ve atık su, pompalar yardımıyla depo dışına tahliye edilir. Tüm depo içi tekrar dezenfekte edilerek bir süre bekletilir ve kompresörler yardımıyla yıkanır. Depodaki su tekrar tahliye edilir. Son bir durulama ve yıkama işleminden sonra sağlıklı bir şekilde kullanıma teslim edilir. Depoya temiz su almadan önce, deponun tüm mekanik kısımları ve şamandırası anlık kontrol edilerek herhangi bir arıza var mı müşteriye bilgi verilir. İşlem sonlandırıldıktan sonra, 6 aylık geçerli servis hizmet formu, kaşe imzalı olarak müşteriye teslim edilir. Alanında öncü ve yetkin bir firma olarak sürmeli grup ilaçlama, su depo temizlik ve dezenfektan firması olarak dezenfeksiyon ve temizliğinde, eğitimli ve donanımlı, eğitimleri sürekli güncellenen uzman kadrosuyla, iddialıyız ve en iyi hizmeti biz veriyoruz. Başta Yozgat olmak üzere, Türkiye çapında hızlı ve yaygın hizmet ağıyla, siz değerli müşterilerimizin yanında olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.