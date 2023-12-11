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Ziyarette SGK Yozgat İl Müdürü Adnan Ünal ve Müdür Yardımcısı Yunus Demir, Genel Koordinatörümüz Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ile bir araya geldi.

SGK Yozgat İl Müdürü Adnan Ünal, kurumun genel bilgilendirme ve değerlendirme çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler sundu.

İl Müdürü Ünal, bu kapsamda gerçekleştirilen projelerle, kayıtlı istihdamın desteklenmesi amacıyla rehberlik ve farkındalık faaliyetlerinin toplumun geniş kesimlerine yönelik yapıldığını belirtti.

Ünal, yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, kayıt dışı istihdamla mücadelede rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleriyle sosyal güvenlik bilincini artırmayı ve kayıt dışı istihdamı önlemeyi hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, ticaret ve sanayi odası, serbest muhasebeciler mali müşavirler odası, ziraat odası ve esnaf odaları gibi meslek kuruluşlarının ziyaret edilerek bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere bilgi verileceğini ifade etti.

İl Müdürü Ünal, gerçekleştirilecek ziyaretlerde, sigortalı çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanma, ödeneklerden faydalanma ve işveren yükümlülükleri gibi konularda detaylı bilgilerin paylaşılacağını vurgulayarak, kayıt dışı istihdamın ekonomiye verdiği zararların giderilmesi amacıyla geniş katılımlı bir iletişim ağı oluşturulmasına özellikle önem verileceğini belirtti.