Gıda alışverişi yaparken, piyasada sahte ürünlerin bulunabileceği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum tereyağı için de geçerlidir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın vurguladığı gibi, zeytinyağı, bal, peynir gibi gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş sıkça görülüyor. Bu nedenle tereyağı alırken dikkatli olmak önemlidir. İşte sahte tereyağını ayırt etmek için bazı yöntemler:

Görünüşe Aldanmayın: Tereyağının rengi size gerçeğiymiş gibi gelebilir, ancak bu her zaman güvenilir bir gösterge değildir. Gerçek tereyağını ayırt etmenin en basit yolu, buzdolabından çıkan tereyağını kesmektir. Eğer keserken zorlanıyorsanız ve bıçağın temasıyla çatlamıyorsa, muhtemelen sahte tereyağıyla karşı karşıyasınız demektir. Gerçek tereyağı tavaya konulduğunda kolayca erirken, sahte tereyağı köpürmez ve rengi açık sarıdan koyu sarıya dönüşmez.

Sıcak Su Testi: Şüpheli olduğunuz bir tereyağı alırsanız, bir parça alıp sıcak suya atabilirsiniz. Gerçek tereyağı, sıcak su temasında ufalanarak erirken, margarin parçalara ayrılır. Gerçek tereyağı oda sıcaklığında yumuşar, ancak tamamen erimez.

Tereyağı gibi temel bir gıda maddesinin bile taklit edilebileceği gerçeği, tüketicilerin daha bilinçli ve dikkatli olmalarını gerektirir. Bu basit testler ve ipuçları, doğru ve sağlıklı gıda ürünlerini seçmenize yardımcı olabilir.