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Aralık ayında düzenlenen özel gecede Türkiye'nin ve Yozgat'ın gururu olan Uzuner, en başarılı dövüşçü olarak ödüllendirildi.

Tarık Sayın tarafından organize edilen Türkiye’nin ilk dövüş ödül gecesinde, birbirinden başarılı sporcuların katıldığı törende İsmail Uzuner, aldığı ödülle bir başarıya daha imza attı.

Ödül töreninde Uzuner'e verilen plaketle başarıları onurlandırıldı.

Ödül töreninin ardından duygularını paylaşan İsmail Uzuner, “Türkiye’nin ilk ve tek dövüş ödül gecesinde ödül almak mutluluk verici. Bu gecede birbirinden başarılı sporcuların arasında yer almak, benim için büyük bir onur” dedi.

Uzuner, başarıyla dolu kariyerine bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'nin dövüş sahnesindeki yerini pekiştirdi.

İSMAİL UZUNER KİMDİR?

1985 Yozgat doğumludur. İki yaşında İstanbul’a gelen Uzuner, 1995 yılında henüz on yaşındayken spora başladı. Spor hayatına Kung Fu ile başlayan İsmail Uzuner, 3 yıl boyunca Kung Fu yaptı. İlerleyen zamanlarda Wushu Tao stilinde müsabakalara çıkmış ve 7 yıl üst üste şampiyon oldu. Sanda dalında ise 2012'de Avrupa ikincisi, 2013'de Dünya üçüncüsü ve 2014'de Avrupa Şampiyonu oldu. Wushu Tao’dan sonra spora Sanda, MuayThai ve Kick Boks ile devam etti.

İsmail Uzuner, “Yüregin Kadar” yarışmasına katılmasının ardından dikkat çeken isim oldu.

“Hayatındaki insanların sana güvenebilmesi için gereken ilk adım, senin kendine güvenmendir” mottosunu kendisine felsefe edindiğini söyleyen İsmail Uzuner, kendisini “Korkak biri değilsen savaşırsın ve iyiysen kazanırsın” sözleriyle ifade ettiğini aktardı.