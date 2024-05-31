Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban kesim organizasyonuna da 24 adet kurban bağışladı.

Yozgat’ın önde gelen hayırsever iş insanlarından Bilal Şahin Yozgat’ta yürütülen din hizmetleri başta olmak üzere eğitimin her kademesindeki hayırdaki öncülüğünü Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde; "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban kesim organizasyonuna da 24 adet kurban bağışlayarak iyilikte de öncü ve örnek oldu.

TDV Yozgat Şubesi görevlilerine kurban bağışını teslim eden Bilal Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu için teşekkür ederek bağış makbuzunu Vakfı görevlilerinden teslim aldı.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden kurban bağışından ötürü hayırsever iş insanı Bilal Şahin’e teşekkür etti.