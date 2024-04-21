Memur Sen ve Kamu Sen’in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaretinin ardından çeşitli mecralarda reklamı yapılan bu ziyaretin gerekçesini değerlendiren Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sahanın sorunlarını ve asıl taleplerini görmezlikten ve duymazlıktan gelen bir sendikal anlayışın kamu çalışanlarına kazandırabileceği bir şey olmadığını belirterek, ziyaretin asıl gerekçesinin istifaları durdurmak amacıyla göz boyamak olduğunu söyledi.

Memur Sen ve Kamu Sen’e bağlı sendikalardan çok sayıda istifanın olduğunu bildiklerini söyleyen Taşkın, kamu çalışanlarının sendikaların büyüklüğüne değil, kendileri için verilen hak mücadelesini değerlendirerek sendikalarını seçtiklerini söyledi.

En yüksek adalet organı tarafından sendika barajının iptalini hazmedemeyen ve kendi çıkarlarına uygun bir “hukuk” anlayışı ile mahkemeyi suçlayarak hedef gösteren sendikal arın Türkiye’de demokrasinin, hukuk ve adalet anlayışının önünü tıkadığına dikkat çeken Taşkın şunları söyledi: “Yüksek enflasyon nedeniyle kamu çalışanları ve bunların emeklileri yaşam savaşı veriyor. Her geçen gün yoksullaşan, alım gücünün düşmesi nedeniyle sokağa çıkmaya korkan kamu çalışanları yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme de mutabık kalınan konular uygulamaya konulamadı. 8 bin 77 lira seyyanen zam kök maaşa yansıtılmadı. Emekliye verileceği açıklanmasına rağmen bu söz tutulmadı. Daha yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 vergi dilimine giren memurların eksik maaş alması söz konusu. Memur, vergi yükü altında eziliyor. Kamu çalışanlarının öncelikli talebi olan vergi diliminin yükseltilmesi ve vergi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi isteğini, memur ve memur emeklilerine refah payı verilmesi taleplerini hiç kimse duymuyor. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması talepleri sürekli öteleniyor, hatta hiç sözü edilmiyor. Kamu çalışanları arasında ayrımcılığa, haksız ve adaletsiz bir uygulamaya neden olan 3.600 ek gösterge konusunda sürekli bir oyalama taktiği var. Taban, enflasyon farklarının her ay maaşa yansıtılmasını isterken, enflasyon farkının zam diye yutturulmasına sessiz kalan, ancak seçimlerde de gördüğümüz gibi siyasi partilerin temsilciliği haline gelen sendikalardan çıt çıkmıyor.

Memur Sen ve Kamu Sen’in Sayın Bakan’ı ziyaretlerinde acaba kamu çalışanlarının sosyal, mesleki ve ekonomik sorunlarına çözüm talepleri mi iletildi yoksa kasalarından eksilen paranın telaşıyla yüzde 2 sendika barajının tekrar nasıl getirileceğine dair bir talep ve önerilerimi oldu? Bu görüşmenin asıl konusunu her insan tahmin edebilir. Biz, yine de bu çabalarının boşa çıkacağına inanıyoruz. Türkiye’yi hukuk devleti çizgisinden saptırmaya yönelik çalışmalara şiddetle karşıyız. Bu nedenle, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak, hiçbir şekilde mağduriyete neden olmayacak, halen kurulu olan sendikaların faaliyetlerini Anayasal ve Hukuk Devleti çizgisinde koruyacak ve demokrasiyi geliştirecek, sendika üyelerini koruyacak bir düzenleme istiyoruz.”