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Başkan Taşkın, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4’üncü maddesi ile sendikalara getirilen yüzde 2 barajının iptal edildiğini söyleyerek, bu önemli kararın kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından bugünkü Genel Kurul gündeminde esastan görüşülerek iptal edildiğini belirten Taşkın, açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)’nin yüzde 2 sendika barajını Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bularak, hak ihlali kararı verdiğine dikkat çeken Taşkın, düzenlemenin iptal edilmesiyle memurun istediği sendikaya özgür iradesiyle üye olabilmesinin önünün açıldığını, ayrıca Toplu Sözleşme ikramiyesinden tüm sendika üyelerinin faydalanabilecek olmasının, sendikaların gelişmesi ve özgürce faaliyette bulunabilmeleri açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Diğer yandan, toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olma koşuluyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenleme nedeniyle, 3 ayda bir ödenen Toplu Sözleşme ikramiyesini eksik alanların haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle geriye dönük haklarını alabileceklerine dikkat çeken Taşkın, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bugüne kadar Toplu Sözleşme ikramiyesini eksik alan üyelerimizin eksik aldıkları meblağın ödenebilmesi için hukukçularımızla görüşmeler an itibariyle başladı. Eksik yapılan ödemelerin geriye dönük iadesi için Danıştay’da açılmış dava var. AYM’nin iptal kararıyla birlikte Danıştay’da buna uygun karar verecek ve Toplu Sözleşme ikramiyelerini eksik alan sendika üyeleri kalan miktarları da alabileceklerdir. Yüzde 2 sendika barajı; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 657 Sayılı Kanun, diğer mevcut Kanunlar, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve hukuk normlarına aykırıdır. Yüzde 2 düzenlemesiyle kurumlarda çalışma barışının bozulacağını, demokrasiye vurulan büyük bir darbe olduğunu defalarca ifade ettik. Yetkili Konfederasyon ve bağlı sendikalar bu hukuksuzluğa karşı adeta zil takıp oynar hale geldiler! Sessiz kaldılar, üye kaydetme derdine düştüler. Memurun hak ve hukukunu korumak adına ciddi mücadele veren sendikaların yaşamalarına engel olmak için her şeyi yaptılar. Nihayet bu hukuksuzluk sona erdi. Unutmayın; sarı sendikalar Toplu Sözleşme de maaş zammı yerine sadece bu maddenin peşine düşmüştü! Artık tüm sendika üyeleri eşit olarak aynı parayı alacak. Öğrendiğimize göre AYM henüz gerekçeli kararını yazmamış. Karar çıktıktan sonra iptal gerekçelerini daha net görebileceğiz. Tüm sendikalara ve kamu çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”