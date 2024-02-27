Düzenlenecek olan bilgi yarışması hakkında Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından bilgilendirme yapıldı.

Başvuruların, 1 Mart 2024 tarihinde sona ereceği bilgi yarışması 9 Mart 2024 tarihinde yüz yüze yapılacak.

Sorgun Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgi yarışmalarına başvurular başladı. Yarışmalar 9 Mart 2024 Cumartesi günü yüz yüze yazılı olarak yapılacak. Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden yapılacak olup yarışmaya ilişkin tüm duyurulara bu site üzerinden ulaşılabilecek. Başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde başladı, 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Yarışmacılar lise kategorisinde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından ‘Dinim İslâm Temel Bilgiler ve Mukaddes Miras Kudüs’, üniversite kategorisinde ise ‘İslam İlmihali ve Mukaddes Miras Kudüs’ isimli eserlerden sorumlu olacak. Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde eden ile birincilik elde edenler dışında Türkiye genelinde dereceye giren ilk 44 öğrenci başkanlık tarafından umre ile ödüllendirilecek; ayrıca müftülükler dereceye giren diğer öğrencileri imkanları nispetinde ödüllendirebilecek” ifadeleri yer aldı.

YARIŞMA USUL VE ESASLARI

1- Yarışma 9 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da yüz yüze yapılacaktır.

2- Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden yapılacak olup yarışmaya ilişkin tüm duyurulara bu site üzerinden ulaşılabilecektir.

3- Başvurular 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

4- Yarışmaya, yalnızca örgün eğitime devam eden üniversite öğrencileri arasından 1 Ocak 1995 tarihinde ve sonrasında doğanlar katılabilecektir.

5- T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler yarışmaya başvuramayacaktır.

6- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrolu ve sözleşmeli personeli (fahri ve vekil olanlar dahil) yarışmaya katılamayacak; ancak daha önce fahri ve vekil olarak görev yapmış olup aktif olarak görevde bulunmayanlar sınava katılabileceklerdir.

7- Daha önceki yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen herhangi bir yarışmada umre ödülü ile ödüllendirilen öğrenciler bu yarışmaya katılamayacaktır.

8- Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir. Aranan şartlara uymayan yarışmacı başarısız sayılacaktır.

9- Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “İslam İlmihali ve Mukaddes Miras Kudüs” isimli eserlerden sorumlu olacaklardır.

10- Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde edenler ile birincilik elde edenler dışında Türkiye genelinde dereceye giren ilk 44 öğrenci başkanlık tarafından umre ile ödüllendirilecek; ayrıca müftülükler dereceye giren diğer öğrencileri imkânları nispetinde ödüllendirebileceklerdir.

11- Umre ödülüne hak kazanan öğrenciler yurt dışı harcı ve pasaport işlemlerini kendileri yapacaklardır.

12- Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde elektronik posta yoluyla [email protected] adresine yapılabilecektir.

13- Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.