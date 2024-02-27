Mübarek Ramazan ayı, oruç tutmanın farz olduğu ve sadakanın, yardımlaşmanın büyük önem taşıdığı özel bir dönemdir. Bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayı boyunca, Müslümanlar imsakiyeyi yakından takip ederek oruç ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen 2023 Ramazan imsakiyesine göre, Yozgat için iftar vakti ve diğer ibadet saatleri merak konusu oldu.

Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında bereketin ve sahur vaktinde hoş sohbetin eksik olmadığı gözlemleniyor. İmsak saatleri, güneşin doğuşuna göre her ilde farklılık gösterdiği için, Müslümanlar imsakiyeyi kendi yaşadıkları yere göre değerlendirmelidirler.

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için imsak, sahur ve iftar saatleri oldukça önemlidir. Bu nedenle Yozgat'ta yaşayan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine başvurarak imsak, sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilirler. Bu bilgiler, oruç ibadetini vaktinde ve en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler için büyük önem taşımaktadır.

İşte, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Yozgat için iftar, sahur ve teravih vakitleri…

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

*RAMAZAN BAŞLANGICI

**KADİR GECESİ

***AREFE