Yozgat İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması programı Çapanoğlu Büyük Caminde gerçekleştirildi.

Sabah ezanı ile birlikte gençlerin katılım sağladığı buluşmaya Yozgatlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah namazı öncesi İl Müftüsü Ali Gülden sohbet etti.

Müftü Gülden, konuşmasında müslümanlar için “Kutsal mekan bilinci bağlamında Mekke, Medine, Kudüs ve Mescidi Aksa’nın” önemine değindi.

İslam tarihinde Kudüs'ün ilk kıble olduğunu ifade eden Müftü Gülden, “Kudüs sıradan bir şehir değil. Mekke başta olmak üzere Kudüs ve yarımada Peygamberler yurdudur. Bunun için üç din içinde büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimiz‘in miraca buradan yükselmesinden ve ibadet için yolculuk yapılan üç mescitten birisi olan Mescidi Aksa'nın burada bulunmasından dolayı da bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kudüs ve çevresi Kur'an-ı Kerimde mübarek mekân olarak tanıtılmıştır. Kudüs, Hz. Ömer’le birlikte müslümanların eline geçmiş ve huzura kavuşmuştur. Bugün bize düşen nesiller arasında Kudüs bilincini oluşturmaktır" ifadelerine yer verdi.

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz’ın da katıldığı sabah namazı buluşması tesbihat, zikir ve duaların ardından sona erdi.

Namaz kılınıp tesbihat yapıldıktan sonra Müftü Ali Gülden ve Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, müftülüğün ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından organize edilen kahvaltıda öğrencilerle kahvaltı gerçekleştirdi. Kahvaltıda Müftü Ali Gülden ve Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz gençler ile sohbet etti.

Gülden, manevi değerler ile yaşamak ve islamı hayatımıza uygulamak konulu konuşma gerçekleştirdi.