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Valilik yetkilileri, 24 derslikli Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi büyük ve modern bir lise binası olarak öğrenciler için rahat ve ilham verici bir örenme ortamına sahip olacağını söyledi.

Yetkililer yaptığı açıklamada, “Öğrenciler için rahat odaların olacağı binada 200 öğrencilik pansiyon binası, konforlu ve sıcak bir ortamda dinlenme imkanı sağlayacak. Yemekhane ortamında ise birlikte vakit geçirmek ve sağlıklı yemekler yemek için öğrencilere geniş bir pansiyon binası yapılacak. Yapılacak spor salonlarında ise çeşitli aktivitelere uygun geniş, çok amaçlı bir spor salonu, öğrencilerin farklı sporlarla uğraşacaklar. Modern ekipmanların yer alacağı alanda güncel spor ekipmanlarıyla donatılmış bir salon, öğrencilerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanacak. İçerisinde basketbol sahasının da bulunacağı alanda basketbol severler için tam donanımlı bir basketbol sahası bulunacak. İçerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri atölyelerinin de yer alacağı alanda en son teknoloji sistemleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri atölyesinde, öğrencilerin en son teknolojik araçları kullanma becerisi geliştirilecek" dedi.

Yetkililer açıklamanın devamında, "Yaratıca projeler kapsamında ise öğrencilerin, atölyelerde yaratıcı projeler geliştirerek teknoloji alanında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Yazılım geliştirme alanına sahip olacak yerde öğrenciler, kodlama becerilerini geliştirmek ve teknoloji alanında uzmanlaşmak için modern bilgisayar laboratuvarlar kullanılabilecek. Çok amaçlı atölyelerin bulunacağı binada teknolojik araç ve ekipmanlar, çok amaçlı atölyede, öğrencilerin teknoloji becerilerini geliştirecek çeşitli araç ve ekipmanlar bulunuyor. Grup çalışmaları için uygun öğrencilerin işbirliği yapmalarını ve becerilerini birlikte kullanmalarını teşvik eden atölye düzenlemeleri bulunuyor. Öğrencilerin ilgi alanların uygun dizayn edilecek olan bina çok amaçlı bir atölye, öğrencilerin farklı becerileri geliştirmek için ideal durumuna getirilecek. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.