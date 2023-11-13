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Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, köy ziyaretleri gerçekleştirerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Erbek ve Kemallı köylerini ziyaret eden Kaymakam Demir’e, Özel İdare Müdürü Adnan Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Talat İbiş, Dursun Tuncer ve Abdullah Güngör eşlik etti.

Demir, yapılan ziyaretlerde İlçe Özel İdaresi tarafından yapılan depo bakım onarım, yol çalışmalarını ve Güneş enerji santrallerini (GES) yerinde inceledi.

Yapılan ziyarette Erbek ve Kemallı köyü muhtarlarının talep ve sıkıntılarını dinleyen Demir, taleplerin imkanlar dahilinde gerçekleşeceğini belirtti.