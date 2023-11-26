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Geleneksel Türk Okçuluk 100'üncü Yıl Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun’da yapıldı. Yozgat’tan 5 sporcunun katıldığı şampiyonada 445 kişi dereceye girmek için ok attı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen 'Yıldızlar ve Gençler 100'üncü Yıl Salon Türkiye Şampiyonası', 'Kızlar' ve 'Erkekler' kategorilerinde Samsun'da yapıldı.

Samsun'da 3 gün süren 'Yıldızlar ve Gençler 100'üncü Yıl Salon Türkiye Şampiyonası'nda 445 sporcunun katıldı. Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası’na Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü’nden Ahmet Berk Yalman, Yiğit İlker Türker, İsmail Emin Yiğit, Asya Eraslan ve İrem Su Biçer Yozgat’ı temsil ettiler.

65 ilden geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyildi. Geleneksel oklar ve yayların kullanıldığı yarışmalar sonunda 'Kızlar' ve 'Erkekler' kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için madalya töreni düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yozgat İl Temsilcisi ve Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman, Samsun’da gerçekleştirilen şampiyonaya yıldız erkeklerde 153, yıldız kızlarda 124, genç kadınlarda 88 ve genç erkeklerde de 80 sporcunun katıldığını söyledi.

Yozgat’ta 5 sporcunun yarışmada yer aldığına değinen Yalman, Federasyon tarafından Türkiye yarışlarının 'Milli Takım' seçmesi için de baz alındığını kaydetti.

Yalman, Yozgat’tan katılan sporcuların tecrübe kazandığını dile getirerek, Türkiye genelindeki tüm yarışmalarda yer almaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yalman, yarışmalarda dereceye giren sporcuları tebrik etti.