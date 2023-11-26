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Toplantıya Hizmet İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve Hizmet İş Yozgat Şube Kadın Komitesi Başkanı Arzu Yönel katıldı.

Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kadın Komitesi Başkan ve yardımcıları ile tüm kadın üyelere Filistin için dayanışma çağrısında bulundu.

“FİLİSTİN’E YARDIM KAMPANYAMIZA HERKESİN KATILIMINI İSTİYORUZ”

Programda konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, Filistin’de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilerin katledildiğine ve Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün bu açıdan anlam kazandığına vurgu yaparak, Hak İş’in Filistin’e destek için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Hak İş ve Hizmet İş olarak dünyanın neresinde olursa olsun, başta kadınlara yönelik olmak üzere her türlü şiddetin karşısında olduklarını ifade eden Arslan, Siyonist ve katil İsrail ordusunun 7 Ekim’de başlattığı saldırıların ardından binlerce savunmasız çocuk, kadın ve yaşlının katledildiğine ve bu durum karşısında bütün dünyanın sessiz kaldığına dikkat çekerek, Hak İş Konfederasyonumuz tarafından başlatılan Gazze Yardım Kampanyası’na herkesin elinden geldiği kadar destek olması gerektiğini vurguladı.

Hak İş üyelerini Filistinliler için yardım kampanyasına katılmaya davet ettiklerini ve bunu daha önce de açıkladıklarını anımsatan Arslan, “İmkanlarımızdan, uykumuzdan, eğlencemizden, harcamalarımızdan fedakârlık yapacağız ve kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim ile ne olur, tek başımıza demeyin. Siz yoksanız kimse yok demektir. Biz Hak İş olarak, bu kampanyamıza herkesin katılımını istiyoruz. Şu anda Filistin’de ilaç yok, ekmek, su yok, evleri yok. Köylerinden, şehirlerinden kovuldular, gidecek yerleri yok. Yağmur ve soğuk havanın altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Bunu biz çözeceğiz, çünkü bizim bütün mazlumlara borcumuz var” diye konuştu.

“BİZ BU ÜLKENİN SORUMLULUKLARINI TAŞIYORUZ”

Filistin meselesinin bir insanlık sorunu olduğunu ve bu sorun çözülmediği sürece ne Ortadoğu’nun ne de dünyanın normal bir hayat yaşayamayacağına vurgu yapan Arslan, 7 Ekim’den sonra Hak İş Yönetim Kurulumuzu topladık ve Filistin için acil yardım kararı aldık. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız, üyelerimiz ve Filistinli kardeşlerimiz için Yardım Kampanyasını başlattık. Başlangıçta Hak İş’in bağımsız hesabına 3 milyon lira yatırdık. Bu kampanyanın sıradan bir kampanya olmadığını belirtmek istiyorum. Yöneticilerimizden, üyelerimizden ve milletimizden Gazze’ye yardım istiyoruz. Söz değil icraat istiyoruz, laf değil yardım istiyoruz. Hak İş ve Hizmet İş olarak herkesten daha fazlasını yapmak zorundayız. Çünkü biz bu ülkenin sorumluluklarını taşıyoruz. Hak İş’in gücü Türkiye’nin gücü diyoruz. Hak İş’in gücü Türkiye’nin gücü ise bu gücümüzün farkında olacağız ve gereğini yapacağız” diye konuştu.

“FİLİSTİN’E TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Filistin meselesinin üç temel ayağı olduğuna dikkat çeken Arslan, şunları kaydetti: “Birincisi, tarihsel sorumluluğumuz var. Dört asır Filistin toprakları bizim ülkemizin bir parçasıydı ve bu topraklarda Osmanlı hakimiyeti ve adaleti hakim oldu. Çanakkale Savaşı’nda Gazzeli şehitlerimiz var. İkincisi, inancımız gereği bizim Gazze ve Kudüs ile ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü ilk kıblemiz ve Kur’an-ı Kerim’de “Etrafını mübarek kıldık” şeklinde bahsedilen Mescid-i Aksa, bizim için kıymetli ve mübarektir. Bu topraklar bugün işgal edilmiş Filistin topraklarıdır. Üçüncüsü, biz bir sivil toplum örgütüyüz. İnsan haklarını esas alan, insanlığın en temel haklarının farklılıkları olsa bile bu hakların onlara sağlanmasına inanan ve bunu kongre kararları ile teyit ettirmiş bir emek ve sivil toplum örgütüyüz. İnsan haklarının yerle bir edildiği, insanların katliama tabi tutulduğu bir coğrafyayla insan olarak ilgilenmemiz gerekiyor.”

İşgal ettiği topraklara doymayan Siyonist İsrail’in en son saldırılarının bardağı taşıran son damla olduğuna vurgu yapan Arslan, “İsrail’e sözde vadedilmiş toprakların içerisinde bizim ülkemiz de var. Lübnan’ın, Ürdün’ün bir bölümünü işgal ettiler, Sina ve Mısır’ın bir bölümünü işgal ettiler. Golan Tepeleri’ni ve Suriye’yi işgal ettiler. Emperyalist ABD’nin sponsorluğunda bu işgaller devam edecek” uyarısında bulundu.

“SESSİZ KALAMAYIZ, SUSAMAYIZ”

Arslan, Amerika’nın dünyanın dört bir yanında katliamlar gerçekleştirdiğini ve katil İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamlara en büyük desteği verdiğini belirtti. Arslan, “Bugün Filistin topraklarının tamamını işgal etme girişimi ve arkasından sözde vaad edilmiş topraklar için, gözünü kan bürümüş bu Siyonist anlayışa karşı sessiz kalamayız, susamayız, bize ne diyemeyiz. Gücümüzü, imkanımızı, savunmamızı ve birlikteliğimizi sağlayamazsak bu işgalin bir gün bize de döneceğini unutmayalım” uyarısında bulundu.

“29 KASIM’DA GAZZE’DEKİ HER BİR ŞEHİDİMİZ İÇİN BİR FİDAN DİKECEĞİZ”

Arslan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında özel bir çalışma yaptıklarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Özgecan Aslan Hatıra Ormanımızın bir bölümünü, konfederasyonumuzun Kudüs Komitesi Hatıra Ormanı olarak planladık. 29 Kasım’da Gazze’deki her bir şehidimiz için bir fidan dikeceğiz. Şehitlerimizin bir bölümünün isimlerini ve kartlarını bastırdık. Yağmurdan ve kardan etkilenmeyecek şekilde her fidanın üstüne bir şehidimizin ismini yazacağız. İnşallah o alanı tüm şehit kardeşlerimizin isimleriyle donatacağız.”

Arslan, Uluslararası sendikal hareket içinde de Filistin konusunu ve Gazze’deki katliamı gündeme getirerek, yaşanan drama ve Siyonist İsrail’in haksız ve hukuksuzluğuna dikkat çektiklerini belirtti.

Genel Başkanımız Arslan, Filistinli kadınların yaşadığı zulmü ve soykırımı protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe yoğun katılımlarından dolayı, Kadın Komitesi Başkanlar Kurulu üyelerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.4

“FİLİSTİNLİ KADINLARIN YANINDAYIZ”

Hizmet İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nün bütün dünyada şiddet yaşayan kadınların sesi, Gazze’yi işgal eden katil İsrail’e karşı gösterdiğimiz duruşu ve kadınların sesini daha gür duyurdukları önemli bir gün olduğunu belirterek, “Gazze’de yaşanan katliamı kınıyor, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz” dedi.

HİZMET-İŞ Kadın Komitesi olarak, fıtratta farklılık, haklarda eşitlik ilkesiyle ilerlediklerini belirten Ayhan, “HİZMET-İŞ olarak, kadın çalışmalarında öncü bir rol üstleniyor, kadınları örgütlenmenin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Kadınların güçlenmesi ve haklarının korunması için çalışmalarımıza her geçen gün hız kazandırıyoruz” dedi.

“KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDET İNSAN HAKLARI İHLALİDİR”

“Türkiye’de “ev işçilerinin sıkıntılarını düşünmek Hizmet İş’e düşüyor” dedik ve emeğin en kırılgan noktasında çalışan ev işçisi emekçilerini örgütledik” diyen Ayhan, “Ev işçilerinin kayıtlı istihdama dahil edilmesi ve ILO 189 sayılı sözleşmenin Türkiye tarafından kabul edilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Toplumsal sorun niteliğinde olan kadına yönelik her türlü şiddet, insan hakları ihlalidir” şeklinde konuştu.