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Yargıtay, kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan krize ilişkin önemli bir karar açıkladı. Bu karar, ev sahiplerinin, boya yapılmadığı gerekçesiyle kiracılardan herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını ve depozitodan kesinti yapamayacaklarını ortaya koydu.

Yargıtay'ın kararına göre, birçok ev sahibi, evi kiracıya teslim ederken boyalı bir şekilde bırakır ve daha sonra kiracının evden çıktıktan sonra evi boyatmasını talep eder. Ancak Yargıtay'ın açıkladığı karar, ev sahiplerini bu konuda sınırlıyor. Artık ev sahipleri, boya yapılmadığı sebebiyle kiracıdan tazminat talebinde bulunamayacak ve depozitodan kesinti yapamayacak.

Bu kararla birlikte, kira sözleşmelerinde yer alan "boyasız teslim" maddeleri de geçersiz sayılacak. Kiracılar, evi boyatma sorumluluğundan muaf tutulurken, ev sahipleri yıllar içinde eskiyen boya sorumluluğunu üstlenecekler.