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Milyonlarca araç sahibi için önemli bir hatırlatma: 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi için geri sayım başladı ve sadece son 3 gün kaldı.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Yozgatlı araç sahipleri de bu ödeme sürecinden etkilenecek, çünkü ödemeler ocak ayının sonunda tamamlanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor; bu ödemeler Ocak ve Temmuz aylarında eşit taksitler halinde yapılıyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

MTV ödemeleri için birçok seçenek bulunuyor. Vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital vergi daireleri, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalar da kullanılabilecek. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.