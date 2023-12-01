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Ziraat Odası tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların mağdur olmaması için 31 Aralık 2023 mesai bitimine kadar Ziraat Odalarına giderek bilgilerin güncellenmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, “Değerli çiftçilerimiz, 2024 üretim yılı ÇKS başvuruları 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir. Destekleme alabilmeniz için Ziraat Odası üyeliğiniz Aktif olmalıdır. Yeni yayımlanan ÇKS yönetmeliğince e-devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Başvuru esnasında ‘Ziraat odasına kayıtlı aktif üyeyim’ seçeneği işaretlenmektedir. Çiftçi eğer bağlı olduğu Ziraat odasına başvurup çiftçiliğe devam ettiğini beyan etmez ve bilgilerini güncellemezse PASİF duruma düşecektir" denildi.

Açıklamanın devamında, "PASİF konuma düşenler destekleme alamayacaktır. Güncelleme yapmayan üyeler Otomatikman PASİFE duruma düşeceğinden İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilecek Tarımsal Destek Alamayacaklardır. Mağdur olmamanız için 31 Aralık 2023 mesai bitimine kadar Ziraat Odalarına giderek bilgilerinizi güncelleyiniz. Ürününüz bol kazançlarınız bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.