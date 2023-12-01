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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın’ın katılımı ile "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" farkındalık oluşturma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Programı yakından takip eden Kaymakam Aydın, “İmkan sağlandığında, engelli kardeşlerimizin önlerindeki engeller kaldırıldığında, sanattan spora her alanda gurur verici başarılara ulaşmaları, her türlü takdirin üstündedir. Programda emeği geçen tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Programı keyifle izledim, gerçekten emek verildiğini ve özellikle özel öğrencilerimizin bu muhteşem programı sergilediğini görmekten çok mutlu oldum” dedi.

Okul yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise; “Asıl engel, engelli bir birey olmak değil, asıl engel, engellilere ve onların yaşamlarına saygı duymayan ve onları görmezden gelenlerin zihinlerindeki engellerdir. Bizler de burada bugün ve her gün, tüm velilerimiz, öğretmenlerimiz ve bize destek veren bütün paydaşlarımızla birlikte bu özel öğrencilerimizi hayata hazırlamak, onların kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendilerine yetebilen bir birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız” ifadeleri kullanıldı.

Program sonrası öğrenci ve velileriyle yakından ilgilenen Aydın, hatıra fotoğrafı çektirdi.