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Boğazlıyan Mevlana Mahallesinde bulunan parkta gerçekleşen AK Parti Boğazlıyan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, yeni başkan Fatma Ceyhan önderliğinde AK Kadınlar bir araya geldi.

Önceki dönem Kadın Kolları Başkanı Gülten Ulusoy’dan bayrağı devralan Fatma Ceyhan, Gülten Başkan’a hizmetleri için teşekkür ederek, “Bu bir bayrak yarışıdır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci’nin liderliğinde çalışmaları daha da artıracaklarını belirten Ceyhan, açıklamasında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Ceyhan, Bu iş gönül işidir. Şimdi birlik zamanı. Öncelikli hedefimiz, 2024 yılı Mart ayında düzenlenecek olan seçimlerde bayrağımızı daha da yükseklere taşımaktır. Duygu ve düşünceleri için toplantıya katılan herkese teşekkür ederek birlik mesajını yineledi.

“GÖNÜLDEN GELEN HİZMET İÇİN BİR ARADA”

AK Parti Boğazlıyan Kadın Kolları Başkanlığına atanmasının ardından düzenlenen etkinlikte konuşan Fatma Ceyhan, “Bu iş gönül işidir” vurgusu yaparak, partilerine ve ilçeye daha fazla hizmet etmek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Ceyhan, “Gülten Başkanımızdan devraldığım bayrağı, AK Parti İlçe Başkanımız sayın Osman Düğenci’nin liderliğinde daha da yükseklere taşımak için buradayız. Bu bayrak yarışında hep birlikte el birliğiyle çalışarak, ilçemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız” dedi.

Önceki dönem Kadın Kolları Başkanı Gülten Ulusoy da “Görevimi devrettiğim Fatma kardeşime ve yeni yönetimimize başarılar diliyorum. Bu bir bayrak değişimi, ama asıl olan partimize hizmet aşkıdır. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci ise, “Kadınlarımızın bu birlikteliği, ilçemize ve partimize büyük katkı sağlayacaktır. Hep birlikte ilerleyeceğiz, hedefimiz 2024 seçimlerinde daha güçlü bir şekilde çıkarak başarıya ulaşmaktır” dedi.

“PLAKET VERİLDİ”

Diğer yandan AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Ceyhan, bir önceki dönem Kadın Kolları Başkanı Gülten Ulusoy’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.