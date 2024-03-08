Yozgat'ta çiftçilerin mart ayı destek ödemeleri bugün hesaplarına yatırılıyor. Detaylar haberimizde:

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik destek ödemeleri için geri sayımı başlattı. Bugün itibariyle, Bakanlık tarafından sağlanan destek, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Bakanlık, her ay çeşitli konularda çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Şubat ayında gerçekleştirilen 4 farklı destek ödemesinin ardından, Mart ayında 9 milyar TL'lik mazot ve gübre desteği çiftçilere sağlandı. Bu önemli destek ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde duyuruldu. Bakanlık, çiftçilerin üretimlerine katkı sağlamak amacıyla destek ödemelerini sürdüreceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin gelirlerini artırmak amacıyla her ay farklı destek ödemeleri gerçekleştiriyor. Şubat ayında, hayvancılık, organik tarım, tohumluk ve sertifikalı fidan destekleri olmak üzere 4 farklı kalemde destek ödemesi yapıldı. Bu ödemeler, her Cuma günü çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Mart ayında ise mazot ve gübre desteği verildi ve bu destek ödemesi Mart'ın ilk günü olan Cuma günü çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Bakanlık, tarımsal destek ödemeleri ile ilgili detaylı bilgileri resmi internet sitesinde paylaşmaya devam ediyor. Mart ayının ilk gününde gerçekleştirilen 9 milyar TL'lik mazot ve gübre desteği ödemesi hakkında yapılan açıklamaya da sitede yer verildi.

Açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında üreticilere 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 TL'lik ödeme yapılacak. Mazot ve gübre desteği olarak tek kalemde gerçekleştirilecek bu destekleme ödemesi bugün itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" denildi. Bakanlık, Mart ayı içerisinde yapılacak diğer destek ödemelerinin detaylarını da resmi internet sitesinde duyurdu. Çiftçiler, hangi destekten ne kadar yararlanabileceklerini site üzerinden öğrenebilirler. Bakanlık, çiftçilerin üretimlerine katkı sağlamak için destek ödemelerini sürdüreceğini vurguladı.