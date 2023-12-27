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İşçi ve işveren arasındaki 'Mesai saatleri kısalıyor mu?' sorusu son buldu. Çalışma saatleriyle ilgili önemli bir öneri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda onaylandı.

Milyonlarca çalışan uzun süredir gündemde olan ‘Mesai saatleri kısalıyor mu?’ sorusunun cevabını merak ediyordu. Çalışma gün ve saatlerini kapsayan öneri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye'deki mesai saatlerinde ve çalışma günlerinde değişiklik öngörüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, uzun süredir gündemde olan mesai saatlerinin kısaltılması konusu önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşçi ve işverenin merakla beklediği mesai saatleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Genel Kurul tarafından çalışmaların 16 Ocak Salı günü başlaması bekleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, işçiler haftada en fazla 45 saat çalışacak ve günlük mesai süresi 11 saati aşmayacak. Bu yeni düzenlemeye göre işverenin, 5 günden 9 saat olacak şekilde mesai saatlerinde düzenleme yapabileceği belirtildi. Devlet memurlarının mesai saatlerinin haftalık süresi ise 40 saat olacak uygulanıyor.