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Yozgat AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince 5 gün boyunca süren hafif arama kurtarma eğitimlerinde Akdağmadeni Türk Kızılay Şube Başkanlığı personeline yangın tüpü kullanımı ve kurtarma aracı ile araca ait tüm ekipmanlar tanıtılırken, yüksekten emniyetli iniş ve çıkış eğitimden çadır kurulumuna kadar birçok eğitim uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı.

"5 GÜN BOYUNCA GEREK TEORİK GEREK SAHADA UYGULAMALI OLARAK EĞİTİMLER DÜZENLENDİ"

Eğitim sonunda açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Akdağmadeni Şube Başkanı Murat Kocagül, “Ülkemiz bir deprem ülkesi biz de Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde görevli kurumlar ve kuruluşlar olarak afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple Yozgat AFAD İl Müdürlüğümüz ile görüşerek yönetim kurulu üyelerimiz, personelimiz ve gönüllülerimize hafif arama kurtarma eğitimi verilmesini sağladık" şeklinde konuştu.

Kocagül, "5 gün boyunca gerek teorik gerek sahada uygulamalı olarak eğitimler düzenlendi. Yapılan bu eğitimlerin devamında hafif arama kurtarma olarak akredite başvurusunda bulunacağız. Bir afet anında kurum ve kuruluşlar olarak gönüllüler olarak afete ne kadar hazırlıklı ve donanımlı olabilirsek yaşanan afetin kötü etkileri bir o kadar çabuk düzeltilir. Bu düşünceyle hepimizin afetlere hazırlıklı olmamız ve olabildiğince eğitimli olmamız gerekiyor. Bizler Türk Kızılay olarak her türlü afete hazır ve donanımlı olmaya ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.