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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, MESA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Erol ile birlikte Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette, kenevir özelinde yapılacak olan yatırımlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Mehmet Ali Özkan ziyarette yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevirin üretiminin yaygınlaştırılması için bilimsel çalışmalara yönelen ve ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, MESA Holding ile iş birliğini geliştiriyor. Tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok kullanım alanı bulunan endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.