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Çalışmayan emeklilerin ardından çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin TL'lik ikramiye için geri sayım başladı. Kasım ayında çalışmayan SSK emeklilerine ödenen ikramiyenin ardından, çalışan emeklilere de aynı miktar ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. İkramiye ödemeleri için belirlenen tarihlerle ilgili bilgi verildi.

2024 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle ara verilen 86 maddelik torba yasa görüşmelerine Genel Kurul’da devam edilecek. Bu torba yasa teklifinin en geç 27 Aralık Çarşamba günü yasalaşması öngörülüyor. İkramiye ödemelerinin bu tarihte Meclis'ten geçmesi bekleniyor ve Resmi Gazete'de 28 Aralık'ta yayımlanması planlanıyor.

Çalışmayan SSK emeklileri, kasım ayında belirlenen maaş ödeme takvimine göre 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde ikramiyelerini almıştı. Ancak çalışan emekliler için durum biraz farklı olacak.

Torba yasanın 27 Aralık Çarşamba günü yasalaşması ve 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK tarafından ikramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Buna göre çalışan SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri 29 Aralık'ta hesaplarına 5 bin TL ikramiye ödemelerini alacaklar. İkramiye ödemesi, belirlenen tarihlerle uyumlu olarak planlanmış ve emeklilerin merakla beklediği ekonomik destekleri içeren bir sürecin bir parçası olarak gerçekleştirilecek.