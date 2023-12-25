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Sarıkaya ilçesine bağlı Kürkçü köyünde yaşamını sürdüren ve evinin bodrum katına kurduğu atölyesinde enerji ve güvenlik sistemleri üzerine birçok proje geliştiren Yasin Alparslan, köyünde ‘buluşçu' olarak anılıyor. 30 yıl önce Ankara’dan köyüne dönen ve elektrik işleriyle uğraşan Alparslan, işinden arta kalan boş zamanlarında da kurduğu atölyede enerji ve güvenlik sistemleri üzerine çalışmalar yürüttü.

Ömrünün yarısını proje üreterek geçiren Alparslan, hırsızlık olaylarına karşı evlere çelik ağ pencere sistemi ve ayakkabı hırsızlıklarına karşı da korumalı alarm projesi üretti. Kendi ürettiği yakıttan yüzde 60 tasarruf sağlayan kalorifer sistemi de geliştiren Alparslan, bunun yanı sıra kapkaç olaylarına karşı çanta ve güvenlik robotları geliştirdi. Demir yollarında doğal afetlerde ya da herhangi bir engelde yolcuların zarar görmemeleri için YHT hatlarına lazerli anti güvenlik sistemi de geliştirerek prototipini yapan Alparslan, kurulacak sistem sayesinde olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde yaklaşık 5 kilometre mesafeden makinist uyarılacak. İlerleyen yaşına rağmen evinin bodrum katında projelerine devam eden Alparslan, sahip çıkılması halinde daha iyilerini de yapabileceğine inanıyor.

“YÜZDE 60’A VARAN TASARRUF SAĞLIYOR”

Çocukluğunun Ankara’da geçtiğini ve memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine 30 yaşlarında döndüğünü belirten Yasin Alparslan, köylerde elektrik tesisatı yapmaya başladığını söyledi. Doğal ve yapay hareketten elektrik enerjisi üreten makineler yaptığını da ifade eden Alparslan, “En çok enerjili güvenlik sistemleri üzerine çalıştım. Ayrıca ısıtma ile ilgili geliştirdiğim bir sıvı sistem var onunla da dereceye girdim. Bu sistemle seralarda, konutlarda ısınma olarak değerlendiriyorum. Yüzde 60’a varan bir hayli de tasarruflu oluyor” dedi.

“5-10 KİLOMETREDEN UYARI VERİYOR”

Meydana gelen tren kazalarından esinlenerek demir yolları hattı için proje geliştiren Alparslan, “Dünya genelinde tren kazaları oluyor, çok üzülüyoruz. Günlerce bu iş için proje hazırladım. Yeni kazandırılan hızlı tren için de projeler hazırladım. Herhangi bir doğal afet ya da trenin önündeki engelleri haber vermek üzere tren için anti güvenlik sistemi yaptım. Lazer sistemli 5-10 kilometre mesafeli. Bu sistemle hem trafikte hem de hızlı trende kazalar en aza indirilecek, minimuma indirecek” şeklinde konuştu.