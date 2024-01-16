Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumunun (ÜPAK) yönetim kuruluna seçildi.
Düzenlenen toplantıda Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli'nin uzun yıllara dayanan çabalarının ve liderliğinin takdir edildiği açıklandı.
Başkan Mehmet Erkekli, Yozgat’ta tarımsal alanda Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB)'de işlem yapacaklara aracılık etme görevi üstlenmesi, bölgesel ekonomiye olumlu katkılarda bulunacağını söyledi.
Erkekli, 11 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Ürün Piyasası Aracı Kurumunun ilk Yönetim Kurulu Toplantısı hakkında ileriki zamanlarda detaylı bilgiler verileceğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi