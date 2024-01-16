Her yörenin kendine ait bir şivesi ve deyişleri vardır. Yozgat’ın da yöresine özgü kelimeleri bulunur. Peki, bu kelimelerden “Kiritme” ne demek? Bu kelimelerin anlamları nedir? İşte detaylar:

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Yozgat'ta güzergahlar belirlendi Yozgat'ta güzergahlar belirlendi

Türkiye’nin tam ortasında ye alan Yozgat’ın kendine özel bazı deyişleri mevcuttur. Bu deyişler, Yozgat'ın zengin kültürel mirasından ve geleneksel yaşam tarzından kaynaklanan özgün ifadelerdir. Yerel halk arasında günlük konuşmada ve geleneksel etkinliklerde sık sık kullanılırlar. Bu deyişler, Yozgat'ın benzersiz kimliğini yansıtan önemli bir dil zenginliğini ifade eder.

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Yozgat’a özgü “Kiritme” kelimelerinin ne olduğu ve anlamları araştırılıyor. Peki, bu kelimelerin anlamları nedir?

Kiritme: İnat etme

Kaynak: Melike Aslı Arslan