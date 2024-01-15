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Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşçı, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışanları katılım bankaları tarafından mağdur olmaya devam ettiğini söyledi.

Genel Başkan Taşçı, “Daha önce de söylemiştik derdimiz promosyon değil, personelimiz mağdur ediliyor. Bu yanlıştan biran evvel dönülmeli” dedi

Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her ayın 15'inde mobil bankacılık sistemi çöküyor işlem yapılmıyor personel mağdur oluyor, yatması gereken maaşlar hesaplara yatmıyor. Havale/Eft/Fast İşlemleri yapılmıyor. İlçelerde Banka Şubesi olmadığından muhatap bulunamıyor. Geçte olsa yatan maaşlarını Personel bankamatiklerinden çekemiyor. Sayamadığımız birçok sıkıntı devam ediyor ve bu sıkıntıları ne zamana kadar devam edecek Personel daha ne kadar mağdur edilecek. Yapılan anlaşma da yaşanan sıkıntılarla ilgili fesh hakkı yok mudur? Başkanlığımız bu sorunlara karşı ne zaman çözüm bulacak” ifadelerini kullandı.