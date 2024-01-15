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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin, yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasına olanak sağlayan, 2024 yılı Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları 28.12.2023 tarihinde başladı. “Ulusal Staj Programı” 2024 yılı öğrenci başvuruları 28 Aralık 2023 itibarıyla başlamış olup 10 Mart 2024 tarihine kadar devam edecektir.

USP NEDİR?

Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Program aracılığıyla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir yöntem ile değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından dört kez örnek uygulama olarak gösterilen program, pek çok gence iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleme ve erken dönem kariyer farkındalığı kazanma imkânı tanımaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2’nci, 3’üncü veya 4’üncü sınıf öğrencileri (tıp fakültesi, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1’inci veya 2’inci sınıf öğrencileri ve yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi öğrenciler.