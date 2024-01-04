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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl’in Emniyet Müdürlüklerine gönderilen duyuru tüfek sahiplerini ilgilendiriyor. Av tüfeği ruhsatları yenileme süresi 1 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

Yapılan duyuru şu şekilde; Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnamelerini, 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve 2521 sayılı Kanun'un 13. Maddesi kapsamında; Tüfek muhafaza altına alınarak, her bir tüfek için 4 bin 358 lira para cezası uygulanacak.

Ayrıca tüfeğin bir ay içerisinde ruhsatlandırılmaması veya menşei yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde mülkiyeti kamuya geçilecektir'' denildi.