1 Eylül 2023 tarihine kadar yenilenmesi gereken Yivsiz Tüfek Ruhsatnamelerinin yenileme süresi 1 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tüfek Ruhsatnameleri yenileme süresi hakkında vatandaşları uyardı.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, “Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 01 Eylül 2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiği, yenileme işlemi yapmayan vatandaşlarımızın ruhsatnamelerinin 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçersiz sayılacağı ve 2521 sayılı Kanunun 13'üncü maddesine göre işlem tesis edileceği bildirilmişti. Ancak ruhsatname işlemlerinde yaşanılan yoğunluk sebebiyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ruhsatname yenileme işlemlerine ilişkin verilen süre 01 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldı. Yenileme yapılmaması halinde 4 bin 358 lira para cezası uygulanacak” ifadelerine yer verildi.