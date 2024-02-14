Boğazlıyan ilçesinde, okul servilerine yönelik denetimler devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek katılım sağladı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için öğrenci servisi hizmeti veren araçların işletme ruhsatları ile yetki belgelerinin olup olmadığının yanı sıra yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluğu da ekipler tarafından kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler kapsamında, şoförlere ve öğrencilere tedbirler hakkında bilgiler verildi.

Denetimlerle ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, “Bu sene okul servis araçlarını ve okul güvenliğini bir kat daha özenle ve dikkatle sürdürmek istiyoruz. Evlatlarımız bizim önceliğimiz, onların güvenli bir ortamda eğitim görmeleri ve ailelerine onları güvenli bir şekilde ulaştırdığımızda görevimizi yapmış oluyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi servis araçlarımızın her birisi, her bir yönden denetleniyor. Amacımız; hizmeti bir üst seviyeye taşımak. Evlatlarımızın rahat edebileceği, mutlu olabileceği bir ortamda ailelerine teslim etmek” dedi.